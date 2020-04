"Dedos COVID", ¿otra señal del contagio?

Médicos expertos de Estados Unidos han notado un posible síntoma del coronavirus en los pies y manos de algunos pacientes. Aparentemente se trata de una extraña condición que hace que la piel de los dedos en manos y pies se torne azulada o morada y que de momento se les denomina “dedos COVID”.

A pesar que siguen apareciendo nuevos síntomas posibles, el jefe de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, Ebbing Lautenbach, dijo a USA Today que estas lesiones son “típicamente dolorosas al tacto y podrían tener una sensación de ardor caliente”.

Algunos médicos creen que pueda tratarse de un signo temprano de infección. Lautenbach dijo: "Esta es una manifestación que ocurre al principio de la enfermedad, lo que significa que tienes esto primero, luego progresas". A veces la condición desaparece en menos de diez días, añadió, y a veces es seguido por otros síntomas.

Según Lautenbach, los "dedos de los pies COVID" son más frecuentes en niños y adultos jóvenes, lo que el médico sugiere que se debe a su sistema inmunológico más fuerte. Sin embargo, según la dermatóloga Amy Paller, adjunta a Northwestern Medicine, dicha condición se ha observado en cerca del 30% de los pacientes en EE.UU sin saber que lo causa exactamente.

Aunque nadie parece saber que causa los “dedos COVID”, Lautenbach sugirió dos posibles explicaciones: que las lesiones son una respuesta inflamatoria al virus, o que podrían ser causadas por coágulos de sangre, que a veces ocurren en pacientes COVID-19.

