"La otra cuarentena", una campaña para reducir el tráfico de fauna

Wildlife Conservation Society (WCS) coloca en evidencia la realidad de diversas especies que han sido extraídas ilícitamente de su hábitat natural y vendidas en el mercado como mascotas domésticas, sumidas en una “cuarentena” de tiempo indefinido.

La organización de la mano de la agencia 121 One to One, ha lanzado una campaña denominada “La otra cuarentena”, cuyo objetivo es llamar la atención sobre el comercio de animales silvestres como mascotas.

Los mensajes consisten en un conjunto de imágenes de los principales animales traficados en el Perú, como monos, tortugas, loros y osos perezosos en cautiverio, donde se lee la cantidad de días que llevan fuera de su hábitat y que envía un mensaje simple y directo, que se enmarca en una campaña mayor: “Si compras, eres cómplice”.

Dar este mensaje, en un momento en el que gran parte de la población se encuentra en confinamiento y con limitaciones de libre circulación, permitirá tener un mayor impacto y despertar la conciencia colectiva sobre este problema, que es una de las principales causas de pérdida de diversidad y uno de los mercados ilícitos más grandes del mundo.

Además, el tráfico de fauna silvestre representa riesgos para la salud de las personas debido a la posibilidad de diseminación de agentes patógenos que podrían causar enfermedades, no solo a otros animales y sino también a los humanos, como la Salmonelosis, enfermedad de Chagas e, inclusive, el COVID-19, entre otras tantas.

En Perú, WCS impulsa iniciativas contra el tráfico de fauna silvestre junto a aliados del sector público y de la sociedad civil. Una de estas iniciativas es la Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques, financiada por la Unión Europea.

