"Yo Gamer" Werlyb saca su libro sobre los esports

Tras dejar el 2019 conociendo el libro de Lucía Guerra titulado “Esports, Vive de tu sueño”, llegando a ser todo un éxito en redes sociales, los demás no se quedaron atrás.

En este 2020 ya no habrá excusa para no agarrar un libro después de jugar CS:GO, League of Legends, Fornite. Pues el jugador granadino de MAD Lions a pesar de que tuvo algunas complicaciones por culpa de Revenant ha anunciado su libro “Yo Gamer”.

Ahora, Jorge ‘Werlyb’ Casanovas, perteneciente al equipo de MAD Lions del renombrado juego LoL (League of Legends), ha sacado su libro “Yo Gamer”, contando todas sus experiencias y de cómo logró convertirse en un jugador profesional del sector esports.

Quizás no fue el anuncio que él esperaba debido a que Revenant, reconocido streamer español, ‘troleo’ minutos antes de anunciarlo de manera oficial, pasando de un momento amargo, a una broma y un final feliz con una anécdota divertida.