250 venezolanos regresan a su país: "La experiencia en Perú en realidad es horrible"

Un total de 250 venezolanos decidieron regresar a su país por medio del gobierno de Nicolás Maduro y su ‘Plan Vuelta a la Patria, que dispuso un avión para que sus compatriotas retornen al país llanero. Por medio de su cuenta de Twitter, la Cancillería de Venezuela informó del hecho y publicó un video donde varios extranjeros criticaron su experiencia en Perú.

“La experiencia en Perú en realidad es horrible. Les recomendé a los chicos que no se vayan porque es lo peor. Te pintan una cosa y es lo peor de todo. Que se queden aquí, que estudien, que salgan adelante y que trabajen. No se vayan para afuera porque es lo peor que hay. No te dan como acá en Venezuela, porque acá te dan todas las herramientas para que uno estudie, trabaje, para desenvolverse. Allá no lo hacen”, dice una joven.

Pero ahí no acaba. En otro momento, un joven recomienda a sus compatriotas no venir a Peru. “Va a ser mucho trabajo. Les va tocar parquear carros, vender en las calles”. Luego, otra mujer, agrega: “Trabjar y disfrutar más a mi familia. Valorar más, prácticamente lo que recibimos es un aprendizaje. Que lo piensen muy bien, porque aquí está todo.

#VIDEO | Gracias al despliegue del Gobierno Bolivariano a través del #PlanVueltaALaPatria 250 connacionales retornaron este #5Feb de Perú dispuestos a seguir luchando y aportar su granito de arena por la paz y la prosperidad de #Venezuela.#ProtecciónYProsperidadSocial pic.twitter.com/lhniCmpVqz — Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE) February 6, 2020

