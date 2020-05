5 recomendaciones para gestantes durante pandemia

Durante la cuarentena establecida por la Emergencia Nacional en el Perú, las mujeres embarazadas son consideradas un grupo de riesgo frente a las enfermedades que pueden contraer debido a su condición vulnerable, ya que muchas de ellas se encuentran en etapa de gestación, a punto de dar a luz o en la etapa post parto, siendo este un periodo de incertidumbre frente a la pandemia que se vive a nivel mundial que afecta a más de 185 países.

Ante ello, La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que las madres gestantes no corren mayor riesgo de enfermedad grave que la población general y que aún no está demostrado que una mujer embarazada pueda transmitir el virus a su feto o bebé durante el embarazo o parto. Asimismo, señala que es importante, que se tomen precauciones para protegerse contra la COVID-19 y que informen al personal médico que las atienda sobre eventuales síntomas (en particular, fiebre, tos o dificultad para respirar).

Por ello, con motivo de la Semana de la Maternidad Segura y Saludable (tercera semana de mayo), especialistas de la ONG “Una Vida por Dakota”, con el objetivo de informar y proteger la salud de futuras madres, brindan recomendaciones que toda mamá debe tener frente a esta pandemia:

1. Alimentación Saludable: La nutrición de la madre gestante es la clave para tener un embarazo saludable. Por ello, es recomendable tener una dieta variada y completa, con alimentos que aporten nutrientes de calidad como frutas y verduras en raciones de hasta 5 veces al día, así el organismo recibirá la cantidad de energía que necesita el bebé para que se desarrolle adecuadamente.

2. Vacunación Segura: Es importante la vacunación de madres gestantes entre la semana 27 y 36 contra la DTPa (difteria, tétanos y pertussis), así se protegerá al bebé con anticuerpos antes y después del parto. Actualmente, El Ministerio de Salud con la iniciativa “Programa tu Vacunación”, anunció la aplicación de vacunas en niños, adultos mayores y madres gestantes de manera gratuita, recuerda programar tu vacunación en este LINK.

3. Control Prenatal: Durante el embarazo es necesario llevar una atención prenatal para prevenir, detectar y tratar complicaciones a tiempo, antes de que se conviertan en emergencias con amenaza para la vida de la madre y su bebé. Se recomienda entre 6 a 9 controles. Por ello, centros de Salud públicos o privados continúan brindando atención especializada a sus pacientes incorporando las consultas en línea, clases virtuales de psicoprofilaxis, estimulación prenatal y consultas de forma presencial de ser necesario.

4. Actividad Física: Es recomendable realizar ejercicio físico como caminatas a paso lento durante 10 minutos y participar de talleres en psicoprofilaxis, replicándolos en casa, estas actividades son beneficiosas tanto para la madre gestante como para el bebé, ya que ayudan a prevenir complicaciones, disminuir molestias físicas, tener un mejor parto y una pronta recuperación luego de dar a luz.

5. Hábitos Saludables: Durante esta etapa es esencial cuidar la higiene personal, para no contraer enfermedades, siendo primordial el lavado de manos frecuentemente durante 20 segundos, evitar tocarse los ojos, nariz o boca y mantener un metro de distancia con las personas que la rodean. Además, de evitar el consumo de alcohol y cigarro, ya que pueden provocar severos trastornos en el niño por nacer.

Asimismo, se recomienda a las familias quedarse en casa, mantener un ambiente de tranquilidad a la madre gestante, fomentar la participación activa de la pareja y estar atentos a los signos de alarma en el embarazo, como sangrados continuos, náuseas y vómitos exagerados, dolores de cabeza, presión arterial alta y disminución de movimientos fetales. De presentar cualquiera de estos síntomas, comunicarse con su ginecólogo y acudir al centro de salud más cercano.