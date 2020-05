Abel Salinas se pronunció sobre una posible ampliación de la cuarentena

Nuestra periodista Pamela Vértiz entrevistó a Abel Salinas, quien se refirió a las medidas que ha tomado el Gobierno durante esta emergencia por el coronavirus.

El ex ministro de Salud indicó que la ampliación de la cuarentena no es efectiva si no se fiscaliza que se cumpla, como también se deben tomar otras medidas de contención para evitar los contagios.

"En Contacto" con Pamela vertiz en ATV y ATV Más, lunes a viernes de 12 a 14 horas.

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO