"Que castiguen a mi hija": Abuela de Camila culpa a Mirella Huamán por tragedia en Independencia

La abuela de Camila, pequeña que fue raptada y asesinada en Independencia, pidió un duro castigo para su hija, quien dejó sola a sus hijas para irse a una fiesta. Según la madre de Mirella Huamán esta no sería la primera vez que la mujer de 22 años abandona a las menores para salir a divertirse.

“Es descuido de mi hija, yo quisiera que a ella le castiguen. Es un descuido. Yo también las he criado a ellas sola, yo no he buscado ni marido hasta hoy. Varias veces me habían comentado (que dejaba sola a sus hijas para irse a fiestas)”, declaró la madre de Mirella Huamán a ‘ATV Noticias al estilo Juliana’.

Como se sabe, Mirella Huamán admitió ante la prensa su culpabilidad. La joven dejó a sus dos menores hijas, de 2 y 4 años, al cuidado de una niña de apenas 9 años para irse a una fiesta y se encontraba en un hotel cuando la policía se contactó con ella.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO