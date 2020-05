Abuela gamer se retira temporalmente de los streaming por cometarios tóxicos

Con 82 años, Shirley Curry es una youtuber que produce contenido del videojuego The Elder Scrolls V: Skyrim, con esa edad siendo una abuelita moderna debería de merecer todo el amor del mundo. Sin embargo, hay personas que solo ingresan a las redes para desprestigiar el esfuerzo del trabajo de otros.

Nombrada como la “abuela gamer” ha publicado un video para sus 831 mil suscriptores comentando que está sintiéndose “frustrada” por la gran cantidad de comentarios negativos que ha estado recibiendo últimamente.

Los detalles están más que nada en personas que son condescendientes con ella, pensando que no sabe cómo jugar. "Mi nivel de estrés es demasiado alto. Y voy a tener que tomar el control. Algunos de los comentarios recibidos me estresan demasiado", admite la jugadora. "He jugado Skyrim durante años. Sé cómo funciona el HUD, las diferentes mecánicas, sé cómo jugar al juego y no necesito que me lo estén recordando todo el tiempo".

Lamentablemente, este tipo de accionar está logrando que Shirley ya no grabe contenido continuamente. "Ya no estoy disfrutando grabar en absoluto. Ya no es divertido. Siento que estoy siendo observada bajo un microscopio todo el tiempo. Me divierto mucho más y juego mucho mejor cuando juego sola".

Esta legendaria historia de Shirley está presente en un documental. Años atrás, hizo una entrada en Reddit en donde comentó que jugaba Skyrim e invitaba a los jugadores a verla. Su popularidad fue tanta que fue inmortalizada como un NPC en el videojuego.

