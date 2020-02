Abuelo se gradúa a los 89 años de la universidad y demuestra que nunca es tarde para estudiar

Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, es un abuelo peruano de 89 años, quien se acaba de graduar como técnico electrónico en el Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello, demostrando que nunca es tarde para estudiar.

En la ceremonia de graduación el anciano reconoció que su edad no fue obstáculo para lograr su objetivo y que fue muy responsable durante todo el proceso.

"No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar", relató durante el acto. "Mis compañeros y mis profesores me ayudaron. Y mi familia ha estado en todo momento para mí", agregó.

Durante la ceremonia, los demás alumnos ovacionaron al anciano por haber acabado la carrera con una de las mejores calificaciones de su clase. Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Lima quiso dedicar unas palabras al octogenario en su cuenta de Twitter: "¡Felicidades, Alejo! Eres un orgullo para tu familia y un ejemplo para toda la comunidad educativa", escribieron.

Pero el anciano no lo hizo solo como actividad con la que ocupar su tiempo, sino que se esforzó por convertirse en un profesional del campo que siempre le había apasionado.

