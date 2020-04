Adultos mayores en cuarentena: ¿Cómo garantizar su salud emocional?

La cuarentena es una experiencia nueva para todos. No salir de casa debido a la pandemia del COVID-19 ha traído radicales cambios en nuestras vidas, entre ellos, en el factor anímico. Los adultos mayores no escapan de estas consecuencias, aún más siendo uno de los grupos de riesgo de mayor contagio.



Es importante que los hijos o nietos estrechen más los lazos de comunicación con ellos. El encierro puede llevarlos a cuadros de ansiedad o depresión, los cuales también provocan una caída en sus defensas y los hace más propensos al coronavirus u otras enfermedades.



Cuidar la rutina del adulto mayor es necesario. Si va a ver televisión, darle un tiempo prudente a las noticias para que no caiga en un estado negativo al ver noticias trágicas o de alarma. Procure poner películas que le gusten, acompañalo a llenar crucigramas, conversar de diversos temas positivos y más, lo ayudará a relajarse.



La atención de su salud física va de la mano con su salud emotiva



No hay que olvidar sus patologías crónicas (hipertensión, diabetes, sordera, osteoporosis, etc.). RM Equimed, institución audiológica especializada en audífonos para adultos mayores, afirma que la salud mental va de la mano con una correcta audición. Por ello, si utiliza audífonos, verifique que estén operativos, que sus pilas estén cargadas y cuenten con una reserva de las mismas. Puede conocer más al respecto visitando su web .



En el caso de los adultos mayores que viven solos, hay que estar siempre pendientes de ellos y conversar por teléfono o video llamadas con regularidad. El hijo o nieto encargado de llevarle sus compras no solo debe resguardar su higiene y su distancia, sino también dar un tiempo para compartir actividades cuando lo visite.



El apoyo de sus hijos o nietos será el pilar de la salud del adulto mayor



Nunca hay que caer en el error de tratarlos como niños. Ellos saben que requieren apoyo para actividades físicas o cognitivas que antes les eran sencillas cumplir. El que perciban un trato habitual de sus seres queridos es vital. El notar su comprensión hará que expresen sus sentimientos y necesidades sin avergonzarse. La correcta estimulación garantizará su salud emocional, sobre todo en estos tiempos complicados que vive el mundo.