Alcalde de Tántara niega haber fingido estar muerto: "Quería verificar el tamaño del ataúd"

El alcalde de la provincia de Tántara, en Huancavelica, se pronunció luego de que se viralizara una imagen suya dentro de un cajón. El burgomaestre desmintió haberse metido al ataúd para evitar ser detenido y aseguró que solo se encontraba midiendo el ancho y alto del féretro.

"En esos momentos vi muy pequeño el ataúd y por eso, involuntariamente, me recosté. Estaba con el regidor. Mi persona se acercó dónde están fabricando los ataúdes para verificar su tamaño, la altura y el ancho. Por eso me recosté, no tiene nada que ver la intervención policial", declaró Jaime Urbina Torres.

VEA TAMBIÉN: Pobladores se amarran reclamando atención en Huarochirí

Asimismo, desmintió haber estado consumiendo licor y afirmó que la imagen, donde aparece en el ataúd, fue momentos previos a la intervención. "No estaba con ningún funcionario durante la intervención. Estaba con dos personas del pueblo, sin botellas o copas. Estábamos comiendo galleta con palta. No ven las consecuencias. Sé que todas las autoridades estamos en el ojo de la tormenta, pero tampoco pueden dañar malévolamente a mí a y mi familia", agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO