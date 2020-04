Alejandra Baigorria: "Presidente Vizcarra, de verdad que estas medidas no están sirviendo"

Indignada, así se mostró Alejandra Baigorria en redes sociales, quien criticó duramente las medidas del Gobierno. La chica reality salió a comprar tela para confeccionar más mascarillas y se encontró con muchas personas en las calles, por lo que decidió enviarle un mensaje al presidente Martín Vizcarra.

"Las calles estaban llenas de carros, de personas, como un día normal. Así que nadie está respetando la cuarentena. Los policías ya no te piden permiso de tránsito. Es más, ya no hay policías, veo más militares que polícias. Así que, presidente Vizcarra, de verdad que estas medidas no están sirviendo, debe cambiarlas porque todo esta peor", señaló Alejandra Baigorria.

Por otro lado, hizo un llamado a los vendedores a "ser conscientes y no aprovecharse", ya que el precio de las telas estaba muy alto . "Definitivamente la gente esta vendiendo la tela notex, que estamos usando para las mascarillas, diez, ocho o cinco veces más caro. Se están aprovechando mucho y eso está mal porque es algo que necesitamos todos para estar protegidos", agregó Alejandra Baigorria.

