Alianza para el Progreso a Vicente Zeballos: "Deje de mentir o procederemos a censurarlo"

A través de un comunicado en redes sociales, la bancada de Alianza para el Progreso mostró su rechazo a las últimas declaraciones del primer ministro Vicente Zeballos sobre la citación del Congreso a su gabinete y respaldo las declaraciones del presidente del Parlamento, Manuel Merino.

"Como bancada APP, respaldamos las declaraciones del presidente del Congreso, Manuel Merino. El gabinete no cuenta con la confianza ni de este nuevo Congreso ni del anterior, conforme dicta la Constitución. Deje de mentir y sembrar confrontación o procedermos a censurarlo", publicaron en Twitter.

Como se sabe, tras las declaraciones del premier Zeballos, Manuel Merino señaló: "No es exacto lo que dice el premier de que este es un Gabinete que ya cuenta con la confianza. Fue el Gabinete del señor Del Solar quien no asumió la confianza y nunca tuvo la confianza del Parlamento. No queremos que se repita lo del pasado, porque queremos unir esfuerzos".

