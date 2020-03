Ángel Delgado: "No puede estar presa por tres años para ser investigada"

Ángel Delgado, analista y constitucionalista político, mostró su postura sobre el pedido de prisión preventiva para Nadine Heredia por el ‘Caso Gasoducto Sur Peruano’. También habló sobre el voto de confianza que le debe dar el nuevo congreso al gabinete de Martín Vizcarra.

“La prisión preventiva no puede ser un mecanismo que permita que una persona esté tres años presa para ser investigada, lo cual no quiere decir que no haya culpabilidad, ni mucho menos que la investigación sea llevada a fondo”, afirmó Delgado.