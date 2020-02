El animal que sería el 'eslabón clave' en la transmisión del coronavirus

Hasta el momento el coronavirus ha matado a más de 600 personas y hay más de 31.000 contagios confirmados. La mayoría están dentro de las fronteras de China, país en el que se originó la epidemia que tiene a todo el mundo en alerta.

En un primer momento se pensó que el contagio se había originado en un murciélago, sin embargo, debido a que la propagación ocurrió en invierno, era poco probable que las personas se hubieran contagiado por esa vía ya que en esa época esa especie está invernando.

Recientemente un estudio de la Universidad Agrícola del Sur de China identificó al pangolín como el "eslabón clave" de la propagación de la enfermedad.

The genome sequences of the novel #coronavirus strain separated from pangolins were 99% identical to those from infected people, indicating pangolins may be an intermediate host of the virus, a study has found. pic.twitter.com/YcHqMxc6N4

