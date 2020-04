Arnold Schwarzenegger dona un millón de dólares en mascarillas contra el coronavirus

El exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ha decidido ayudar y se suma a la lucha contra el coronavirus donando un millón de dólares en mascarillas y equipos de protección para los profesionales de la salud que tienen que estar cerca al virus en los hospitales.

Mediante un video compartido por el portal ATTN en twitter, el actor conocido por sus papeles como Terminator y Conan menciona: “Hace una semana, pedimos un millón de dólares en mascarillas y equipos de protección para nuestros enfermeros, doctores y sanitarios que trabajan en los hospitales que hay alrededor de Los Ángeles. Y ahora estoy aquí para comprobar si han llegado las mascarillas adecuadas”

El actor también ha pedido a sus fans que sigan su ejemplo y donen para conseguir material médico imprescindible en la lucha contra el virus.

“Si pueden, les recomiendo que donen unos pocos dólares para ayudar a conseguir más máscaras para nuestros héroes de la sanidad”.

Arnold Schwarzenegger ( @schwarzenegger ) just donated $1,000,000 in masks and protective gear to hospital workers. pic.twitter.com/fSlOYWLYM8