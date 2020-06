Artista plástico Jorge Vela presenta exposición virtual "Secretos de Familia"

“Todas las familias tienen secretos, lo han contado muchos escritores valiéndose de su pluma, pero ahora son muy pocos los pintores que se sientan frente a un lienzo y con pincel en mano han tratado de develar los entuertos que todos tenemos muy escondidos en casa”, señala el artista plástico Jorge Vela, quien presentará este miércoles 17 de junio su exposición individual virtual titulada "Secretos de familia".

“Desde que los antiguos pintores en las cuevas de Altamira se pararan frente a ese muro y retrataran esa escena de caza, hace miles de años se están contando secretos de familia”, dice Vela, quien se pregunta, ¿qué nos trataba de contar ese artista milenario, quizás la gran historia familiar de aquel día que pudieron por fin alcanzar a una presa después de haber pasado tanta hambre y tanto frío?

“En realidad no lo sabemos, pero es muy fácil hacer toda una historia al pararse frente a esa pared en esa cueva”, agrega el artista, quien en esta oportunidad nos presentará 22 cuadros de diversos formatos que nos invitan a descubrir lo oculto, ignorado, escondido, lo que no está a la vista o es del conocimiento de los demás, porque toda familia lo guarda como un tesoro no develado.

El pintor cuenta que tenía todo planeado para realizar esta exposición en un centro cultural o galería de Lima, pero la pandemia del Covid-19 hizo que recurra al espacio informático que ofrece Facebook e Instagram para mostrar -desde otro tipo de cuevas- lo que hizo con placer y esmero en esta época de emergencia.

"Secretos de familia" nace en los inicios pictóricos del artista moyobambino cuando a pedido de algunos amigos comienza a retratar cuadros familiares, no precisamente con el toque convencional de los cuadros de antaño, donde mamá está al costado de papá y alrededor se agrupan a los hijos, no. Él los llena de color, deconstruye las imágenes, llena de colores el lienzo donde pinta, para permitirle al espectador que haga su propia construcción y arme su propia historia.

Sin embargo, al evocar sus propios recuerdos, el artista dice que el tema bien pudo nacer aún antes, cuando en el colegio primario le pedían dibujar la escena familiar con los padres, los hermanos, la casa, el árbol y el perro, sin olvidar a un ave como símbolo de libertad. Lo ha recordado también al ayudar a sus hijos y sobrinos que pintaban esas escenas en la escuela.

Vela se enorgullece de ser un gran oidor de historias. Desde la época en que se recostaba en el regazo de su madre o de su abuela, solía escuchar de amores pasionales, abandonos, retos alcanzados u olvidados. Hoy, le basta oír algunos detalles para llenarse de imágenes que luego irá plasmando en cada espacio del lienzo, combinándolos, transformándolos, haciéndolos propios o tal vez impropios, sugiere.

Precisa que el color viene solo, pero a eso se le suma conocimiento, análisis del espacio, sentimiento, la fuerza en el gesto de una u otra pincelada, hasta encontrar el equilibrio y terminar en una obra que además de contar una historia, suma otras historias. Agrega que hay un momento en que el mismo cuadro dice ‘suficiente’, es entonces cuando el artista estampa su firma.

Los 22 cuadros son el trabajo de largos y acogedores 18 meses, que en los últimos tres se volvieron preocupantes por la situación que atraviesa el país y el mundo, aunque a cada pincelada en cada uno de ellos se agregó la esperanza y el amor que hay en el seno familiar, porque los cuadros tienen eso, el calor de cada rincón del hogar.

Esta muestra virtual estará abierta desde el fanpage del artista Jorge Vela desde el 17 de junio del presente año, a las 7.00 p.m. hasta el domingo 5 de julio.

Esta muestra tiene además una particularidad interesante que usted descubrirá el día que se haga público en el ciberespacio. Una experiencia que sin duda jamás olvidará.

