Asteroide con forma de tapaboca pasará cerca de la tierra este 29 de abril

La NASA, anunció el avistamiento de un gran asteroide aproximándose a la tierra este 29 de abril, obligando a los investigadores a realizar una investigación de este objeto. El radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, logró visualizarlo y la imagen sorprendió a muchos.

Y es que no es solo por su forma, sino que lo que más llama la atención es que el brillo del sol en su superficie hace parecer que se acercara a nuestro planeta con una mascarilla.

El Observatorio, compartió a través de su cuenta de Twitter dicha información, además, agregaron imágenes de sus propios técnicos con mascarillas en las instalaciones a fin de evidenciar como ellos también le hacen frente a la pandemia del coronavirus.

Desde su descubrimiento en 1998, las entidades encargadas de todo el mundo lo han seguido a detalle y han adquirido con mucha precisión sus datos orbitales. A pesar que hay indicios de que pasará cerca a nuestro planeta, los mismos científicos indicaron que no existe riesgo de impacto.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg