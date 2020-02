Astronauta regresa del espacio y su perrito le da una conmovedora bienvenida

La astronauta estadounidense Christina Koch ha regresado este jueves a la tierra después de 328 días en el espacio con lo que alcanzó el hito de ser la mujer que más tiempo ha permanecido fuera de la atmósfera terrestre durante una sola misión, aunque el récord acumulativo, encadenado en varias misiones, lo atesora, con 655 días, la también estadounidense Peggy Whitson.

La astronauta recibió numerosos elogios pero el que mas le impactó fue el de su perro. Y es que al llegar a casa, su familia la recibió con los brazos abiertos y ella compartió el hermoso encuentro en su cuenta de Twitter.

En el video compartido en la red social, se aprecia al momento en el que se reencuentra con su perrito, y las imágenes dejan ver cuánto la extrañaba. "No estoy segura de quién estaba más emocionado. Me alegro de que me recuerde después de un año", escribió la astronauta.

El video ya tiene más de 3 millones de reproducciones y miles de reacciones.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn