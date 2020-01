Avión ucraniano con 180 pasajeros se estrella en la capital de Irán

Un avión de origen ucraniano, Boeing 737, con 180 pasajeros se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini en la capital de Irán, Teherán, este miércoles, según informan medios locales.

Los primeros reportes indican que la aeronave, perteneciente a Ukrainian International Airlines, se accidentó poco después del despegue por problemas técnicos. El avión volaba rumbo a la capital de Ucrania, Kiev.

Por el momento no hay información sobre posibles víctimas o sobrevivientes del accidente. "El avión está en llamas pero hemos enviado equipos... y podemos salvar a algunos pasajeros", aseguró, por su parte, Pirhossein Koulivand, jefe de los servicios de emergencia de Irán, reseña Reuters.

En tanto, redes sociales se ha difundido un video que supuestamente muestra el preciso momento en que la aeronave ucraniana se estrella.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q