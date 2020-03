Bill Gates advirtió hace cinco años sobre el peligro de un virus a nivel mundial

Las autoridades de todo el mundo están en alerta por la rápida propagación del coronavirus, al punto que esta semana el director general de Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, señaló que "la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real".

Mientras se busca una manera de contener el virus, que hasta la fecha ya superó los 100.000 contagiados, hubo una persona que advirtió hace años sobre el peligro de un virus a nivel mundial.

Se trata de Bill Gates, quien en 2015 dijo que en la actualidad un virus infeccioso es más peligrosos que una guerra. "Cuando yo era niño, el desastre más temido era una guerra nuclear (...) Hoy la mayor catástrofe mundial no se parece a esto", dijo en un evento de charlas Ted.

"Si algo ha de matar a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, probablemente será un virus muy infeccioso más que una guerra. No misiles, sino microbios", agregó en esa oportunidad.

La preocupación del fundador de Microsoft no era precisamente el virus, sino que la poca preparación que tiene el mundo para enfrentarlo. Para graficar el problema, puso como ejemplo el ébola en África Occidental.

"El problema no fue que el sistema no funcionara adecuadamente, sino que en verdad no teníamos ningún sistema (...) No había equipos de epidemiólogos listos a viajar, que hubiesen ido para ver qué cosa era esa enfermedad y cuánto se había expandido".

Gates dijo en esa oportunidad que el ébola no se propagara a nivel mundial "fue pura suerte", ya que no alcanzó a llegara las zonas urbanas.

"La próxima vez podemos no tener la misma suerte. Podría ser un virus con el que los transmisores no se sientan mal y puedan viajar en avión o ir al mercado", dijo, describiendo sin saberlo en ese momento, las condiciones de la aparición y la trasmisión del covid-19.

