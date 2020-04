Bill Gates anuncia financiamiento multimillonario para desarrollar siete posibles vacunas contra el coronavirus

El multimillonario filántropo Bill Gates anunció que su fundación está pagando la construcción de instalaciones que fabricarán siete vacunas contra el coronavirus y que las dos mejores se recogerán para los ensayos finales.

"A pesar de que terminaremos eligiendo como máximo dos de ellos, vamos a financiar fábricas para los siete, solo para no perder el tiempo en decir seriamente qué vacuna funciona y luego construir la fábrica", dijo Gates en una entrevista dada en el programa “The Daily Show”.

El mes pasado, Gates dejó la junta directiva de Microsoft para dedicar más tiempo a sus prioridades filantrópicas.

Según los científicos, una vacuna puede demorar hasta 12-18 meses después de ensayos clínicos exitosos en humanos.Gates ha pedido un cierre a nivel nacional en los Estados Unidos, diciendo que el país necesita aplicar medidas de bloqueo más estrictas en todos los estados.

En sus redes sociales, compartió la entrevista completa que dio al programa.



