Bono Familiar Universal: Consulta aquí cómo acceder al cobro de 760 soles

El Bono Familiar Universal forma parte de las medidas de apoyo económico que el Gobierno de Martín Vizcarra ha dispuesto para el sector de la población que no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer gastos básicos, como alimentación. A continuación, te contaremos cómo verificar si accedes a este bono.

Como se sabe, el pasado jueves 23 de abril, Martín Vizcarra aseguró, en conferencia de prensa, que los 6.8 millones de familias vulnerables, que ningún miembro está en planilla y no pueden salir a trabajar por la cuarentena, recibirán un Bono Familiar Universal de 760 soles.

¿Quiénes pueden acceder al Bono Familiar Universal?

Todo aquel que no tenga un ingreso fijo, no esté en planilla y que hasta el momento no haya recibido ninguno de los bonos repartidos por el Estado.

¿Dónde se puede cobrar el Bono Familiar Universal?

El premier, Vicente Zeballos, explicó, en una de las conferencias del presidente Martín Vizcarra, que este bono será entregado a través de todo el sistema financiero, todos los bancos, y no únicamente por el Banco de la Nación.

¿Dónde consultar el Bono Familiar Universal?

Por el momento, aún no está disponible la plataforma digital para conocer si se es beneficiario del Bono Familiar Universal. No obstante, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que se habilitará una página web de inscripción para las familias que queden fuera del padrón de beneficiarios.

Aquí puedes consultar si eres beneficiario de alguno de los bonos disponibles

Bono 380 soles

Bono Perú Unido

Bono Independiente



