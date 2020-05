Boxeadora entrena en casa ¡Pero golpeando la cara de su perro!

Las autoridades norteamericanas han puesto en marcha una investigación después de que las imágenes en las que una mujer que aparece golpeando de manera violenta a su perro con unos guantes de boxeo puestos se viralizasen en las redes sociales.

Las imágenes fueron grabadas en el estado de Idaho (EEUU) y en ellas se puede apreciar a una mujer en chándal y con guantes de boxeo practicar diferentes golpes en la hocico de un pastor alemán. “Le he dado tan fuerte que lo he sentido”, se escucha decir a la mujer tras finalizar la sesión de derechazos.

La publicación del vídeo generó decenas de comentarios negativos y los hechos fueron denunciados al Idaho Humane Society, quienes iniciaron una investigación sobre lo sucedido. Según el organismo, ya han contactado con la boxeadora de la que no han revelado su identidad.

I want to know this girls name. Who the fuck punches a dog in the face like that? Retweet this until we find out who she is. I ain’t gonna let this shit go unnoticed pic.twitter.com/xmTZWO2T1l