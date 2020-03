"Yo me tengo que casar": Brasileña se queda varada en Cusco y teme perder su boda por estado de emergencia

Cientos de turistas nacionales y extranjeros que viajaron a Cusco se han quedado varados tras la declaratoria del estado de emergencia nacional. Este es el caso de una novia brasileña, quien llegó a la ciudad imperial para hacerse una sesión preboda y ahora no tiene cómo regresar a Mato Grosso (Brasil) para casarse.

“Yo me tengo que casar, Dios mío, que alguien me ayude, yo no sabía que esto iba a pasar, yo no sabía que iban a cerrar las fronteras, en un día nadie puede modificar todos sus vuelos, debieron dar por lo menos una semana para poder irnos, aunque sea en bus”, declaró, recoge diario Ojo.

Por su parte, una turista nacional, llamada Ana Vega, reveló: "Estoy desesperada, yo tengo hijos chiquitos y los dejé encargados porque sólo vine por dos días, mi ilusión era conocer Machu Picchu y ahora no tengo cómo volver, encima nos echaron del hotel porque dice van a fumigar, no tengo donde comer, no tengo donde dormir y mis hijos están abandonados en Lima”.

Cierre de fronteras y transporte interprovincial

Como se sabe, el gobierno peruano decretó este domingo el cierre de todas las fronteras por aire, tierra y mar y todos los vuelos se cancelarán esta medianoche. Asimismo, señaló que “el transporte interprovincial de pasajeros está permitido hasta el día de hoy a medianoche”.

