Cachorro sorprende al mundo al nacer con tan solo un ojo

Un perro de raza dogo nació en Tailandia con un solo ojo. El animal llegó al mundo con esta peculiaridad y el veterinario que atendió al cachorro dijo que los animales nacidos con esta malformación lamentablemente no viven mucho tiempo.

”La ciclopía es un problema congénito muy raro en el que el feto no puede desarrollar dos espacios orbitales separados. Es una forma de lo que se conoce médicamente como holoprosencefalia”, explicó el especialista.

“Lamentablemente, es raro que estos animales sobrevivan mucho tiempo después del nacimiento, ya que el cerebro también suele verse afectado”, continuó el experto, tratando de explicar este insólito caso.

Los dueños del cachorro también se manifestaron al conocer más acerca del problema con el que nació su mascota. “Deseamos que el cachorro sobreviva, aunque tenga una deformidad. Queremos mantenerlo como mascota hasta que crezca”, manifestaron.

A one-eyed dog, nicknamed Kevin after the Minions character, has been born in Thailand pic.twitter.com/76EfFyHRvD