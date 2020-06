Canastas de Surquillo fueron repartidas a vecinos de otros distritos

En la Municipalidad de Surquillo se ha descubierto que al menos 13 personas que se han visto beneficiadas con las canastas no viven en el distrito.

Para la Contraloría de la República es una situación que debe investigarse. Advierte que los 13 beneficiados no solo no viven en distrito sino que sus firmas de sus fichas Reniec no son las mismas de las actas de entrega.

