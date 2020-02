Cancillería de Venezuela: "La xenofobia y el odio son razones para retornar de Perú"

Como parte del ‘Plan Vuelta a la Patria’, 250 venezolanos retornaron a su país y, a través de sus redes sociales, la Cancillería de Venezuela compartió varios videos donde varios extranjeros aseguran que su experiencia en Perú fue horrible.

“La xenofobia, el odio y el desempleo son algunas de las razones para que compatriotas como Betania Padrino, retornen este #5Feb de Perú gracias al Plan Vuelta a la Patria”, escribieron en Twitter, junto a un video en el que una venezolana se queja de la falta de empleo.

"Mi expectativa era encontrar un empleo, trabajar, poder ayudar a mi familia en #Venezuela, pero eso fue imposible. Mucha xenofobia, odio, no hay fuente de empleo, así como uno esperaba. Te piden hasta la huella de todo, el cabello, para ingresar a un empleo. El niño no pudo estudiar tampoco aquí. No cumplió las expectativas”, se le escucha decir.

