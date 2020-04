Captan a monito volando cometa en plena cuarentena por coronavirus

Un mono en India encontró la mejor forma de vencer el aburrimiento y sacarle la vuelta a las calles vacías por la cuarentena por coronavirus, decidicó volar una cometa.

Las imágenes muestran a un mono en un tejado que aparentemente controla y luego tira de una cometa con experiencia a los gritos de los espectadores a continuación.

"La evolución está ocurriendo rápidamente debido al bloqueo", bromeó Susanta Nanda, oficial del Servicio Forestal Indio, con un emoji de risa mientras compartía el video.

"Sí, es un mono seguro", insistió Nanda a lo largo del clip visto más de 127,000 veces.

Shumanyu Goel, de 24 años, filmó el clip desde la ventana de su casa en Kashipur el 2 de abril. "Fue un acto increíble", dijo sobre el primate inteligente, cuya especie no se conocía de inmediato.

Evolution happening fast due to lockdown



