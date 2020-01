Captan a pato alimentando a peces con su propia comida

En Facebook se ha vuelto viral un video, que muestra el preciso momento en que un pato, que se encontraba comiendo decidió alimentar a unos peces que se encontraban cerca de el. Las imágenes han conmovido a cientos de usuarios, ya que esto nos demuestra la solidaridad y apoyo que tienen los animales, a pesar de no ser de la misma especie.

Tal como se ve en el clip viral de Facebook y como aseguran algunos internautas, por el comportamiento de los peces, no parece ser la primera vez que el pato comparte su alimento con estos. Un curioso hecho que no pasó desapercibido para algunos turistas que presenciaron la escena y no dudaron en compartirla en las redes.

Las imágenes se volvieron virales con gran rapidez, gracias a que cientos de usuarios no dudaron en compartir el video en sus perfiles personales. Además, el video llego a posicionarse dentro de las tendencias en algunos países como España, Estados Unidos y México.