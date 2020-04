Carla García a un año de la muerte de su padre: "No hay día en que no esté orgullosa de su legado"

Carla García utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su padre, el expresidente Alan García, al cumplirse un año de su muerte. Como se recuerda, el ex jefe de Estado falleció el 17 de abril de 2019 tras dispararse en medio de su detención premilinar como parte de una investigación en su contra por unos supuestos aportes de Odebrecht.

“A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando”, escribió Carla García en Twitter. Además, compartió varios videos dedicados al expresidente.

A un año de su partida, muy agradecida del amor y las enseñanzas que mi papá me dejó. No hay un día en que no esté orgullosa de su obra y de su legado para el Perú. Solo muere el que es olvidado y a él, lo seguimos extrañando. #AlanVive pic.twitter.com/MgcDnoRYlR — carla garcía b (@esquinabaja) April 17, 2020

#AlanVive

En sus más de 150mil obras y en el corazón de su pueblo. pic.twitter.com/ZyS4qeRj04 — carla garcía b (@esquinabaja) April 17, 2020

Por su parte, Erasmo Reyna, abogado del expresidente Alan García, publicó: “Un año de tu partida, querido presidente. Nos queda el consuelo de verte en tus obras, tus libros y en los recuerdos de los momentos que pudimos estar a tu lado. Quisiste partir legándonos un acto de dignidad. Lejos de la pequeñez mortal, ya gozas de la gloria y eternidad”.

#AlanVive

Un año de tu partida querido Presidente. Nos queda el consuelo de verte en tus obras,tus libros y en los recuerdos de los momentos que pudimos estar a tu lado. Quisiste partir legándonos un acto de dignidad. Lejos de la pequeñez mortal, ya gozas de la gloria y eternidad pic.twitter.com/25ptebkE1G — Erasmo Reyna (@ereynaabogado) April 17, 2020

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO