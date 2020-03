Carlos Morán: "Las personas que no acaten van a ser intervenidas"

El ministro del Interior, Carlos Morán, declaró que los ciudadanos que no acaten el aislamiento social y no tengan justificación para circular serán intervenidos. Como se sabe, el presidente Martín Vizcarra declaró Estado de Emergencia Nacional por 15 días.

“Las personas que no acaten van a ser intervenidas. Las que no tengan justificación de transitar serán intervenidos y los llevan a la comisaría. El derecho al tránsito está restringido. Se los llevan a la comisaría y hacen control de identidad para establecer la sanción respectiva”, declaró Carlos Morán a un medio local.

Asimismo, señaló que aún no se ha determinado cuál es la sanción que recibirán quienes no acaten la medida dispuesta por el gobierno. “No quisiéramos llegar a ese extremo. El detalle todavía no está. En realidad, lo que están poniendo en riesgo es su salud también”, agregó.

¿Puedes salir de casa?

Las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como:

a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

b) Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad.

c) Asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad.

f) Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento.

g) Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.

h) Medios de comunicación y centrales de atención telefónica.