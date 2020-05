Cassandra Sánchez preocupada por salud de Deyvis Orosco: "Me aterra la idea de perderte"

Muy preocupada, así se mostró Cassandra Sánchez de Lamadrid por la salud de Deyvis Orosco. La hija de Jéssica Newton se mostró muy intranquila al ver al cantante en la calle llevando donativos a quienes más lo necesitan, aunque no dudo en felicitarlo por su "gran corazón".

"Aunque estoy muy orgullosa del hombre que eres y del gran corazón que tienes, no puedo mentirte que parte de mi tiene pánico de que te enfermes. Se que es algo egoísta decirlo pero me aterra la idea de perderte. Llevas ya varias semanas planeando todos los donativos y lugares que apoyarás y cada vez que escucho uno mas sumarse a la lista mi corazón se agranda y encoge a la vez", escribió la hija de Jéssica Newton.

Sin embargo, aclaró: "Pero la verdad es que no me hubiera enamorado de ti si no fueras así, entregado y comprometido con tus valores e ideales. Porque me repites y me repites que es momento de devolver todo el cariño que la gente te ha dado, porque no serías quien eres sin ellos. (...) Te amo Deyvis Orosco, estoy orgullosa de ti y de todo lo que estás haciendo por los demás".

