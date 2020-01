Chinos se están colocando botellas plásticas en la cabeza para prevenir el coronavirus

El coronavirus ya a cobrado la vida de 106 personas en China y tiene al mundo en alerta por una posible epidemia. Ya se han confirmado contagios en Alemania y Japón, y el gobierno chino tiene a 45.000 personas en observación, además de 7.000 casos sospechosos.

Debido a lo rápido que se han elevado los casos de contagio, muchas personas en China están en estado de alerta y temen contraer el mortal virus.

Una muestra de ello es que en algunos aeropuertos del mundo se han visto a pasajeros chinos usando botellas y bolsas plásticas ne la cabeza para evitar contagiarse con el mortal virus.

Nation level mask shortage leads to put on water bottles and other items to cover and try to protect themselves from the new strand of virus which broke out in wuhan,china ... The government of china is definitely hiding numbers! #CoronaVirus #coronaviruschina #CoronaOutbreak pic.twitter.com/4mA5KTYZGU

? Rakshith kashyap (@Myself_Rakshith) January 28, 2020