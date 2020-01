"El freno no funcionó": Chofer de Cruz del Sur asegura que falla mecánica provocó volcadura

José Antonio Bonilla Capcha, chofer de la empresa de transportes Cruz del Sur, declaró a la Policía que el accidente ocurrido esta madrugada en el kilómetro 572 de la Panamericana Sur, en Arequipa, fue provocado por una falla mecánica.

“Reduzco la velocidad, reduzco los cambios de marcha y activo el retardador. Al momento que activo el retardador, reduzco la marcha, los cambios, y el retardador no se activa. (…) (El bus) empieza a tomar más velocidad, yo activo el retardador, no responde, el freno no responde, para eso el bus ya paso los 90 kilómetros por hora”, dice en el video.

No obstante, el gerente general Cruz del Sur, Luis Ramírez, afirmó que el accidente fue causado por una falla humana, ya que el bus "pertenece a un lote muy nuevo”. En tanto, la Sutran detectó que Bonilla Capcha iba manejando a 106 kilómetros por hora cuando chocó.

