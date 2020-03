Científico que lideró la lucha contra el coronavirus en China afirma que no usar mascarillas es un "gran error"

El director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao, asegura que no implementar el uso de mascarillas para protegerse del coronavirus un "gran error" que están cometiendo varios países.

"El gran error en los Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas. Este virus se transmite a través de gotas y contacto cercano", declaró George Gao en una entrevista a la revista Science.

Asimismo, advirtió que “las gotas juegan un papel muy importante: hay que usar una mascarilla, porque al hablar, siempre salen gotas de la boca" y que dicho accesorio puede evitar que estas gotas infecten a otras personas.

Otras medidas

Por otro lado, George Gao insistió en la importancia del aislamiento social. "Las personas infectadas deben estar aisladas. Eso debería suceder en todas partes. El covid-19 puede ser controlado solo si se logra eliminar la fuente de la infección. Es por eso que [en China] construimos hospitales modulares y transformamos estadios en hospitales", agregó.

OMS sobre mascarillas

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el nuevo coronavirus no se transmite por el aire, sino por el contacto de gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad, e insiste en que "no hay riesgo" de contagiarse del virus si no se lleva mascarilla por la calle.

