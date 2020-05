Cientos de ovejas invaden las calles de Turquía

Cientos de ovejas fueron captadas por la cámara corriendo por las calles de Turquía el sábado por la noche en medio de la cuarentena a causa del coronavirus en ese país.

El video fue grabado en la ciudad de Samsun y fue publicado en Twitter por Ragip Soylu, un periodista de Turquía. El video, a partir del domingo por la noche, ha sido visto casi 3.5 millones de veces.

"Un rebaño de ovejas invade la ciudad turca de Samsun anoche durante el encierro del coronavirus", escribió Soylu.

Se puede ver a la mayoría de ovejas moviéndose a gran velocidad y otras caminando. Luego, algunos de los animales fueron vistos pastando en un espacio verde a lado de la ciudad.

Hasta el domingo, Turquía ha visto más de 126,000 casos de coronavirus y 3,397 personas han muerto, según el ministro de salud del país, Fahrettin Koca.

Flock of sheep invades Turkey’s city of Samsun last night during the coronavirus lockdown pic.twitter.com/Wmf4pKEGPM