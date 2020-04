Cofundador de Twitter dona el 28% de su fortuna para la lucha contra el coronavirus

En un par de semanas el coronavirus cambió las prioridades de todos. Lo que en un comienzo se pensaba era una simple gripe, tiene en la actualidad a los sistemas de salud al borde del colapso y al mundo esperando una inminente crisis económica.

Mientras las autoridades han pedido que las personas se mantengan en sus casas, para detener la propagación del COVID-19, científicos de todo el mundo están buscando una vacuna para hacer frente a la emergencia sanitaria.

Jack Dorsey (43), cofundador y consejero delegado de Twitter, anunció que donará 1.000 millones de dólares para ayudar en la batalla contra el coronavirus.

I?m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl?s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

? jack (@jack) April 7, 2020