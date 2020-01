Compra un sofá usado y encuentra 40 000 dólares en su interior, pero ¡no creerás lo que hizo!

Si se sabe buscar bien, en las tiendas de segunda mano se pueden encontrar buenas oportunidades de compra o productos que aunque estén usados, su bajo precio los hacen una oportunidad irresistible.

Pero seguramente pocos han tenido la suerte de Howard Kirby, un hombre originario de Michigan, Estados Unidos, que compró un sofá de segunda mano y en su interior encontró 43 000 dólares.

El hombre contó que tras adquirir el sofá había algo que no lo hacía sentir cómodo cada vez que se sentaba. Fue ahí cuando su hija decidió revisar el sofá y se encontró con la sorpresa de que había miles de dólares en su interior.

Aunque su abogado le indicó que no estaba obligado a devolver el dinero, Kirby decidió regresarlo a su dueño. "No me sentía cómodo quedarme con el dinero", dijo a CBS 5.

"Es una locura", fue lo que le dijeron en la tienda cuando explicó que estaba intentando ubicar al antiguo dueño para devolverle los miles de dólares.

En la tienda quedaron sorprendidos con la actitud de Howard. "Para mí, se trata de alguien que, a pesar de lo que está pasando, y a pesar de sus propias necesidades, dice 'voy a hacer lo correcto'", dicen aplaudiendo la actitud de su cliente.

"Siempre pensé qué haría si eso me sucediera y ahora lo sé, y me hace sentir bien", dijo Kirby.

uncategorized

favendano

compra-un-sofa-usado-y-encuentra-40-000-dolares-en-su-interior

nedmedia