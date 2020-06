Congresista Enrique Fernández revela que dio positivo a COVID-19

El también llamado ‘Chaparrón’ Enrique Fernández Chacón de Frente Amplio, contó a los medios que dio positivo a la prueba molecular que se realizó para descartar el coronavirus debido a una fuerte fiebre que padeció. Asimismo, dijo mantenerse estable en la clínica donde se encuentra internado hace dos días.

“Estoy en la clinica Ricardo Palma. Ya tengo dos dias acá. He venido a tiempo así que estoy reaccionado bien al tratamiento. Tenía una fiebre que no bajaba y hace tres días di positivo a la prueba molecular. Felizmente estoy bien tomando las precauciones del caso”, señaló el parlamentario.

VEA TAMBIÉN: Pobladores intentaron quemar vivo a abuelito por aparentemente tener coronavirus

Por otro lado, Fernández dijo no explicarse cómo contrajo el virus, ya que no acostumbra a salir de casa: “La verdad no lo sé. Me he estado cuidado bastante. No he estado saliendo, pero la cosa está peliaguda por todos lados”, expresó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO