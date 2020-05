Conmoción por video de niño intentando despertar a su madre fallecida en una estación de tren

Una estación de ferrocarriles en la ciudad de Muzaffarpur, en la India, se convirtió en el escenario de una terrible escena. En el video difundido en las redes sociales se puede ver a un niño de dos años que intentan despertar a su madre, quien yace en el suelo después de haber muerto por una ola de calor y por el hambre.

El periodista Ravi Nair compartió el video en su cuenta de Twitter. Este episodio es solo una muestra de la realidad que azota el país asiático. Los trabajadores migrantes se han visto forzados a regresar a su lugar de origen a causa del coronavirus, pero muchos de ellos están padeciendo los efectos de la enfermedad.

"Un trabajador migrante subió al tren de Gujarat a Muzaffarpur. Antes de llegar, ella murió de deshidratación, hambre y calor extremo. Su pequeño hijo estaba tratando de despertar a su madre muerta en la plataforma del ferrocarril. Dedicando este video al ministro de ferrocarriles", escribió el periodista Ravi Nair en Twitter.

La mujer respondería al nombre de Arbina Kathoon y se dirigía junto a su familia a la ciudad de Katihar, a más de 400 kilómetros de la ciudad de Muzaffarpur. El gobierno indio ha señalado a través del Ministerio de Ferrocarriles que se están brindando facilidades y ayuda a los migrantes en su camino de retorno a casa.

A migrant worker boarded the train from Gujarat to Muzaffarpur, Bihar. Mements before reaching Muzaffarpur, she died of dehydration, hunger and extreme heat. Her little son was trying to wake his dead mother up in the railway platform

