Predicen 'consecuencias catastróficas' si no se mantiene la cuarentena por el COVID-19

Una de las primeras recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para contener la propagación del coronavirus fue la cuarentena.

El distanciamiento social es clave para bajar la curva de infección, que hasta el momento ya suma más de 2.5 millones de casos en todo el mundo y el número de fallecidos supera los 171.000.

Sin embargo, hay algunas naciones que están analizando levantar las restricciones, lo que a ojos de los especialistas podría ser peligroso. "Confía en nosotros. Lo peor aún está por venir. Prevengamos esta tragedia. Es un virus que muchas personas aún no entienden", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La preocupación de la OMS es compartida por los expertos, como queda de manifiesto en un reciente estudio que predice "consecuencias catastróficas" si es que no se mantienen las medidas para contener el COVID-19.

Se trata de una investigación realizada por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en el que se utilizó inteligencia artificial que analizó los datos de contagios que se manejan hasta ahora.

La investigación tomó los datos de contagiados de la ciudad de Wuhan (donde se dio el primer brote del virus), Italia, Corea del Sur y Estados Unidos. Este último es el que actualmente concentra el mayor número de infectados.

El estudio reconoce que es difícil cuantificar cuántas personas están infectadas y cuántas están respetando el aislamiento social, ya que los datos disponibles no son totalmente confiables, debido a que no se han realizado los test adecuadamente o simplemente porque no se conoce el número total de infectados a nivel mundial.

Según el algoritmo utilizado, la propagación del virus disminuye considerablemente en países que de forma temprana impusieron la cuarentena, como es el caso de Corea del Sur, contrario a lo que ocurrió en lugares en que la respuesta fue más lenta, como por ejemplo, Italia.

Sin embargo, advierten que si se levantan las medidas restrictivas, las consecuencias podrían ser catastróficas. "Este es un momento de tiempo realmente crucial. Atenuar las medidas de cuarentena podría conducir a un desastre", señala George Barbastathis, uno de los investigadores a cargo.

Los especialistas ponen especial atención en Estados Unidos, país que concentra el mayor número de casos y que está pensando en levantar la cuarentena.

Según Barbastathis, "las consecuencias serían mucho más catastróficas" debido al contagio exponencial que se desataría en este escenario. Por otro lado, no hay seguridad de que los pacientes recuperados sean inmunes a la enfermedad.

Según la investigación, solo un 30% de los pacientes con coronavirus desarrollaron una cantidad suficiente de anticuerpos y que le permiten ser inmunes al CODIV-19.

Hasta el momento van más de 2.5 millones de infectados a nivel mundial y la cifra de fallecidos superó los 171.000 casos.

