Consejos para pedir un aumento de sueldo y no morir en el intento

El 57% de las mujeres al igual que el 46 % de los hombres nunca han pedido un aumento de sueldo. Las razones pueden ser muchas, por miedo, por presupuesto, porque pensamos no merecemos más. Pero nada de eso cambia el hecho de que podemos y deberíamos estar pidiendo aumentos cuando pensamos que el trabajo que estamos haciendo merece más de lo que nos están pagando.

Sin lugar a dudas, es una cosa difícil de hacer, sobre todo si quieres mantener una buena relación con tu jefe (que potencialmente podría llegar a pensar que estás buscando un nuevo trabajo ) o tus compañeros de trabajo (que puede pasar que hayan diferentes salarios por hacer exactamente el mismo trabajo).

Entonces , ¿qué tienes que perder? Por esta misma razón te damos 6 ideas para que lo hagas de la mejor manera y logres tu objetivo.

3. Haz bien tu trabajo

Se honesto contigo, ¿estás haciendo bien tu trabajo para que merezcas un aumento de sueldo? Si la respuesta es no, eso no significa que no debas pedir un aumento de todos modos (podrías estar infravalorando tu trabajo, muchas personas lo hacen).

Todo el mundo tiene momentos difíciles ? emergencias personales , enfermedades ? en los que no eres tan bueno como un empleado podría ser. Pero trata de asegurarte de que estás destacando en el trabajo antes de planificar pedir un aumento de sueldo. Y asegúrate de llevar todos tus logros en la evaluación de desempeño para recordar a tu jefe lo que te mereces .

4. Practica

Seguro te lo han dicho mucha veces, pero trata de ensayar lo que vas a decir cuando pidas un aumento de sueldo. Te dará seguridad cuando estés en frente de tu jefe. Cuando los trabajadores independientes fijan su tasa, esta debe ser un número lo suficientemente alto como para avergonzarlos. Es lo mismo con pedir un aumento de sueldo ? práctica para la incomodidad del momento.

5. Únete a otros

Esto es algo que la universidad no te enseña, pero la gente en los sindicatos tiene más y mejores beneficios que las personas que no están en estas organizaciones. La negociación colectiva significa que todo el mundo que trabaja en una empresa puede negociar sus salarios juntos, lo que da a los empleados una mano más fuerte. Muchos sindicatos negocian anualmente un aumento salarial, lo que significa que puedes conseguir un aumento cada año. Prácticamente cada industria tiene un sindicato.

6. No temas cambiar de trabajo

Si tus esfuerzos no valen la pena, siempre puedes buscar otro trabajo. Con el tiempo he aprendido que la mejor manera de aumentar tu salario es dejando tu trabajo por otro mejor. A veces no es fácil lograr grandes aumentos, pero es más fácil si cambias de trabajo.

