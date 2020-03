Coronavirus: Abuelita llega a supermercado y sufre al no encontrar comida

¡Desgarrador! La exagerada necesidad de comprar víveres como para todo un año no solo se ha visto en nuestro país, sino en todo el mundo, donde las personas demostraron lo egoístas que pueden llegar a ser, dejando al que realmente necesita sin los productos básicos para poder sobrellevar la cuarentena por el coronavirus, como sucedió con esta abuelita, cuya imagen se hizo viral en redes sociales.

Vía Twitter. Fue a través de esta red social que el periodista australiano Seb Costello publicó una imagen que le habían hecho llegar, asegurando que la mujer de la tercera edad estaba en la sección de enlatados de un supermercado, donde, al ver que no había nada qué llevar, se puso a llorar.

Aunque en la imagen no se observa exactamente la reacción de la señora, la escena es clara, anaqueles completamente vacíos y una abuelita que solo puede llevar un trozo de queso, pues era lo único que sobraba. Como era de esperarse, la imagen se hizo viral y causo mucha indignación.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.



This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.



As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7