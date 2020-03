Coronavirus: Hombre en cuarentena usa drone para pasear a su perro

Para evitar el contagio del coronavirus, muchos países han implementado la medida de cuarentena. Como es el caso de Perú, que nadie puede salir a menos que sea para comprar alimentos o trabajes en alguna actividad que tenga autorización.

En Israel, un hombre tuvo una genial idea: si no puede salir, entonces sacaría a pasear a su perro con la ayuda de un drone.

El video muestra como la mascota está feliz de salir, mientras el drone hace de persona y se encarga de pasearlo. Aunque, varios usuarios mencionaron algo muy importante: ¿el drone también limpia lo que hace la mascota?

An Israeli man walks his dog via drone (source: Facebook) pic.twitter.com/tLt5VVD94u