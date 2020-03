Coronavirus Challenge: El peligroso reto que generó gran indignación en redes sociales [VIDEOS]

En medio de la pandemia del coronavirus que ya ha infectado más de 400 000 personas en todo el mundo, una influencer de 22 años, sin ningún reparo, creó un descabellado desafío que generó una profunda indignación entre usuarios de redes sociales como Instagram, Twitter y Tik Tok.

El video subido por la joven, el cual tiene como premisa lamer la taza de baño de un avión para ver si contraes el Covid-19, obtuvo miles de visitas en Tik Tok, aunque fue borrado posteriormente. Sin embargo, fueron pocas las personas que se atrevieron a replicar el reto, pese a que, después sus videos fueran eliminados automáticamente.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc