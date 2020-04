China donará 30,000 kits de pruebas moleculares a Perú para luchar contra el coronavirus

La embajada de China en Lima informó hoy que el país asiático donará al Perú materiales médicos que incluyen kits de pruebas moleculares, mascarillas, trajes de protección y otros, para apoyar la lucha contra el coronavirus (COVID-19).

Indicaron que el Gobierno central y regionales, así como varias empresas y fundaciones, enviarán 10,000 kits de pruebas moleculares, 10,000 mascarillas, 2,000 trajes de protección, 500 termómetros de pistola, 2,000 anteojos protectores y 2,000 pares de guantes de uso médico.

Cabe señalar que la Fundación Jack Ma y la Fundación Alibaba también se comprometieron a donar 100,000 mascarillas, 20,000 kits de pruebas moleculares y 5 ventiladores mecánicos. Este lote de materiales estará en Lima la tarde del 2 de abril, señaló.

One world, one fight! We will donate emergency supplies - 2 million masks, 400K test kits, 104 ventilators - to 24 Latin American countries including Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Dominican Republic and Peru. We will ship long-distance, and we will hurry! WE ARE ONE!