Coronavirus: Reconocido científico alerta de hipotético virus que podría ser peor que el COVID-19

En Estados Unidos, el científico Michael Greger ha advertido sobre un hipotético virus ‘de corral’ que podría ser mucho más mortal que el coronavirus SARS-Cov-2. Incluso, se animó a asegurar que este podría acabar con la vida de la mitad de la población en el mundo.

Todo lo afirmado fue publicado en su libro “Cómo sobrevivir en tiempos de pandemia” y medios como The Mirror han difundido fragmentos, como aquellos en los que se refirió a un brote que supuestamente sería inminente, debido a la cría exagerada de pollos a nivel mundial.

El nutricionista señaló que al tener a las aves en espacios tan reducidos los niveles de amoniaco, producidos por sus excrementos, propician el ambiente perfecto para que este eventual virus se propague. "Cuantos más animales se apiñan, más giros puede dar el virus en la rueda de la ruleta, mientras se apuesta por el gran premio pandémico que puede estar oculto en el revestimiento de los pulmones de las gallinas”, dijo.

“La verdadera peste está por venir… Mientras haya aves de corral habrá pandemias”, afirmó Greger explicando que la única forma de evitar esto es reduciendo el consumo de carne y optando por una alimentación rica en vegetales.

