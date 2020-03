Coronavirus: Guía de la OMS para fabricar alcohol en gel casero

Frente al desabastecimiento del alcohol en gel alrededor del mundo y la existencia de un sinfín de recetas caseras en Internet (con un riesgo potencial), la Organización Mundial de la Salud realizó su propia guía para la elaboración de “formulaciones recomendadas por la OMS para la desinfección de las manos” por el coronavirus.

Cabe resaltar que, en el documento, la OMS señala que la formulación debe ser realizada por farmacéuticos. El proceso no es sencillo y, si no se usa la concentración exacta, puede ser ineficiente o incluso producir alguna alergia o dañar la piel. Además, muchos de los productos no son de fácil acceso.

Oms Alcohol en Gel by Axel Gates on Scribd

