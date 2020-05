Coronavirus: Hombre que vive en las calles pide entre lágrimas que alguien adopte a su perro

Debido a las circunstancias que muchos conocen ocasionadas por el coronavirus, diversas personas humildes y vulnerables han quedado en el olvido, es así como la historia de un señor de edad conmovió a los cibernautas luego de pedir ayuda para su mascota, quien, al igual que él, no cuentan con alimentos para sobrevivir ante la cuarentena.

A través de las redes sociales, una mujer contó la historia del señor: “El vive con su querida mascota desde hace 2 años, pero por su condición vulnerable hizo que no pueda darle la atención necesaria, por lo que ahora busca desesperadamente quien pueda cuidarlo mejor”, contó.

Asimismo, la mujer transeúnte quien tuvo la oportunidad de conversar con él hizo llegar el desgarrador pedido del valiente hombre: “Me pidió que llevara a su perro porque no tenía las condiciones. Él lo mantiene con el collar porque de lo contrario podría ser atropellado. Busca a alguien quien le pueda dar amor y cuidarlo verdaderamente. Hasta lloró, me dio mucha pena por los dos”, añadió triste en su cuenta de Facebook.

